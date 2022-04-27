Чудо как хороша! Жена Цекало сверкнула мягким в распахнутом халатике

Жена Александра Цекало вновь взорвала Интернет своими кадрами в социальных сетях. На сей раз художница Дарина Эрвин «забыла» застегнуть шелковый халатик и красиво продефилировала так, сверкнув мягкими частями тела.

Фолловеры отреагировали мгновенно, заворожившись таким приятным зрелищем.

«Загляденье», «Вау, наконец-то, а то скучно без вас было», «Класс, неподражаемая», «Конфеточка какая нереальная», «Аппетитная очень девочка», «Необыкновенная, божественная!», «Огонь, сладусик необыкновенный», — пришли в восторг пользователи Сети.

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