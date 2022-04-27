«А я живу, красивая, как я хочу!»: Волочкова устроила балетные танцы под песню Успенской

Анастасия Волочкова много раз просила зрителей и пользователей Сети оставить ее в покое. Артистка искренне не понимает, почему она не может жить по своим правилам и обязана отчитываться перед незнакомыми ей людьми за свои поступки.

В своем телеграме звезда решила дать хейтерам остроумный ответ в виде танца, устроив балетные па под знаменитый хит Любови Успенской.

«Чисто поржать! Сколько бы ни было злости, осуждений и провокаций в мой адрес, я всегда остаюсь человеком. В песне Любови Успенской это четко прослеживается. «А я живу, красивая, как я хочу!». И вам того же желаю! Будьте самыми счастливыми, добрыми и всегда на позитиве!» — написала Анастасия Волочкова.

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