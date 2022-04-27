Чтобы отвлечься: Катя Скалон вернулась на «Дом-2» после разрыва с Пашей Бабичем

Бывшая участница реалити-шоу Катя Скалон решила вновь искать любовь под камерами. Что из этого вышло?

Красавица-блондинка Катя Скалон появилась на новом «Доме-2». Сеть облетело видео, на котором запечатлено, как Катя Скалон расплакалась на Лобном, а два молодых человека принялись ее успокаивать.

Катя Скалон не скрывала, что пришла на «Дом-2», чтобы отвлечься от тяжелых мыслей. Не так давно она и ее возлюбленный Паша Бабич разорвали отношения.

Но Кате Скалон на «Поляне» легче не стало. Через пару дней Катя Скалон ушла с проекта. Объясняя свой шаг, она дала понять, что пока не хочет отношений.

«Не интересно. Не хочется к себе никого подпускать, общаться, неприятно от того, что тут не обойтись без взаимодействия и контакта с другими мужчинами, меня передергивает. Но я ни о чем не жалею. Сейчас мне хочется смены обстановки. Жизни. Так что я иду дальше», — написала Катя Скалон.

Напомним, в минувший понедельник на телестройке появился еще один экс-участник. На «Дом-2» вернулся отец троих сыновей Тигран Салибеков.

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