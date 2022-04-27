«Люблю бесконечно»: жена Михайлова очаровала публику нежным поздравлением мужа

Народный артист Стас Михайлов 27 апреля отмечает 53-летие, его верная спутница Инна Михайлова обратилась к супругу с трогательными словами.

«Еще один год. Еще один день. Еще один час… Счастья! Спасибо Господу, что ты у нас есть! Мудрый, сильный, честный Стас. С днем рождения! Люблю бесконечно. Ты мое от неба воздаяние, ты мой свет среди обманутых надежд. Ты мое, мое спасение и страдание. Ты любовь моя, и ты мой крест», — написала в личном блоге Инна Михайлова.

Подписчики жены музыканта были очарованы такими теплыми словами. «Обожаю вашу пару!», «Настоящая любовь!», «Всегда вами восхищаюсь!», «Лучшая пара в нашем шоу-бизнесе», — написали фолловеры.

Напомним, Инна и Стас поженились в 2011-м году после пяти лет отношений. К тому времени их совместной дочке Иванне было уже 2 годика. В 2012-м году у них родилась наследница Мария.

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