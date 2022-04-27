Лиза Арзамасова рассказала о своем необычном увлечении

Звезда наслаждается материнством и не только.

Звезда сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова написала свою первую детскую книгу под названием «Костик из Солнечного переулка». Сочинение актрисы уже начали тиражировать и весьма успешно.

«Костик из Солнечного переулка» нашел так много своих читателей, что тираж почти продан, осталось всего несколько книжек. Так что издательство будет печатать дополнительный тираж, — поделилась Арзамасова радостной новостью.

Полгода назад звезда «Папиных дочек» впервые стала мамой — у Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха родился сын, которого назвали Львом.

К слову, сама Арзамасова не стала засиживаться в декрете и уже играет в театре, правда, не по максимуму. Когда она занята, ей со Львом помогают близкие и любимый супруг.

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