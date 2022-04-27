Нимфа: Ольга Орлова кокетливо прикрылась полотенцем в баньке на дровах

Экс-солистка группы «Блестящие», а ныне ведущая реалити-шоу «Дома-2» Ольга Орлова периодически любит подразнить своих подписчиками горячими снимками.

На этот раз она предстала в лесной бане, сделанной из дерева. Ольга Орлова кокетливо прикрылась полотенцем, обнажив красивые плечи и стройные ножки.

«Баня без пара, что щи без навара. Кто любит баню? Часто паритесь?» — поинтересовалась у поклонников Ольга Орлова.

Подписчики восхитились красотой и грацией миниатюрной ведущей «Дома-2», заявив, что на фото она похожа на изящную лесную нимфу.

«Какая красивая», «Да, с вами бы попариться, красавица», «Как вы сохранили такую фигуру?!», «Метлы и ступы не хватает. Ну правда. Прям избушка Бабы-Яги», — высказались в Сети.

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