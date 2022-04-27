Анастасия Волочкова похвасталась роскошными букетами роз, которыми ее осыпали поклонники

Балерина Анастасия Волочкова наслаждается приятным послевкусием от своего выступления в Подмосковье.

Звезда балета Анастасия Волочкова не сдает своих позиций. Несмотря на то, что Волочковой уже 46 лет и по балетным меркам это возраст глубоко пенсионный, она продолжает выступать и давать концерты.

Одно из таких выступлений Анастасии Волочковой состоялось накануне в подмосковном городе Красногорске.

Анастасия Волочкова дала благотворительный концерт, на котором блистала на сцене вместе с юными танцовщиками.

Благодарные поклонники осыпали Анастасию Волочкову цветами. В микроблоге балерина показала фото, на котором предстала на фоне множества цветов.

По большей части это белые и красные розы и лилии. Анастасия Волочкова грациозно восседает в гостиной своего роскошного особняка, уставленной корзинами с цветами.

«Дорогие мои зрители! Спасибо вам за вчерашние овации и цветы! Я все привезла домой! Это был мой подарок Красногорску. Я проснулась уставшей, но очень счастливой!» — рассыпалась в благодарностях Анастасия Волочкова.

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