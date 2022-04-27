«Плохо отношусь к детям-блогерам»: Собчак вслед за Пугачевой запретила сыну пользоваться гаджетами

Ксения Собчак внимательно следит, чтобы Платон был далек от Интернета и гаджетов.

Ксения Собчак – очень строгая мама. Звезда рассказала, что ее сын Платон от Максима Виторгана иногда может даже остаться без еды, если ему не нравится предложенное блюдо, других вариантов журналистка ему не предлагает.

Также ведущая запрещает наследнику пользоваться гаджетами и заходить в Интернет.

«Я плохо отношусь к детям-блогерам. В детстве человек не может сделать осознанный выбор», — сказала, как отрезала Собчак.

Жена Константина Богомолова считает, что публичность детям не нужна, это плохо отражается на развитии его личности. Минимум, когда детям можно начинать вести блог, по ее мнению, это с 12-13 лет.

«У Платона нет ни планшета, ни смартфона. Для него главный источник информации — книжки», — заявила Ксения Собчак Elle.ru.

Напомним, Алла Пугачева тоже ограничивает своих детей Гарри и Лизу в гаджетах, личных блогов у знаменитых детей тоже нет.

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