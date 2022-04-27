«Он старается»: Нелли Ермолаева из «Дома-2» показала редкое фото повзрослевшего сына Мирона

Наследнику экс-участницы «Дома-2» Нелли Ермолаевой от брака с Кириллом Андреевым уже четыре года.

Бывшая участница «Дома-2» Нелли Ермолаева похвасталась подарком, который сделала своему четырехлетнему сыну Мирону.

Она поделилась в микроблоге снимком, запечатлевшим, как мальчик восседает на новеньком велосипеде.

Нелли Ермолаева призналась, что в детстве обожала кататься, и надеется, что страсть к движению передалась и Мирону.

«Подарила Мирону велик, он уже крутой! Не нужно ломать мозг и придумывать для него тюнинг. Не всегда получается удерживать баланс, но он старается, ведь это его первый велик», — поделилась Нелли Ермолаева.

Напомним, единственный сын Нелли Ермолаевой Мирон появился на свет в феврале 2018 года. Роды проходили в Майами.

С папой Мирона, бизнесменом Кириллом Андреевым Нелли Ермолаева развелась. Пара сумела сохранить дружеские отношения, папа принимает активное участие в воспитании сына.

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