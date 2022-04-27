«Лизе не повезло со мной»: Климова ошарашила признанием про старшую дочь

44-летняя актриса Екатерина Климова призналась, что испытывает вину перед своей старшей дочкой Елизаветой Хорошиловой, которая родилась в 2002 году в ее первом браке с ювелиром Ильей Хорошиловым.

Тогда она была совсем неопытной мамой и многого недодала наследнице. Это потом со своими двумя сыновьями Матвеем и Корнеем и дочкой Беллой знаменитость поняла, что с детьми нужно быть максимально понимающей и терпеливой.

«Первый ребенок — это первый опыт. Все кажется необычным, важным, сложным», — сказала Екатерина Климова Hello!.

Это теперь она знает, что никаких особых сложностей с дочкой не было, но в молодости казалось, что с наследницей она вступала в противоречия.

«В какой-то степени Лизе не повезло со мной, что ей досталась такая молодая мама. Нам с дочерью не хватило контакта, который есть сейчас с моими младшими детьми. Это моя вина, так как я не до конца понимала, что делать. Была слишком молодой и неопытной», — вздохнула артистка.

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