«Отменили все»: Надежда Ермакова из «Дома-2» сообщила, что ее свадьбы не будет

Печальную новость сообщила в своем телеграм-канале 38-летняя кастинг-менеджер «Дома-2» и участница проекта Надежда Ермакова.

Ее свадьба с Даниэлем Чистовым, к которой она с таким трепетом готовилась, отменена.

«Свадьбы не будет. Отменили все», — написала Надя Ермакова всего пять слов.

Подписчики немедленно поддержали Ермакову, расставшуюся с женихом накануне свадьбы.

«Надя, значит, так надо. Очень жалко, но жизнь продолжается», «Мне кажется, у вас все еще возможно, отдохнете друг от друга, успокоитесь и поговорите нормально уже. И все в итоге будет хорошо!», «Надя, а может, это и к лучшему. Вы встретите достойного вас! А это был не ваш пассажир, много чего в нем было отталкивающего. Все у вас будет хорошо!» — высказались в Сети.

Напомним, причиной расставания Ермаковой и Чистова стало видео вечеринки, на которой Надежда развлекалась с парнями.

Увидев эти кадры, Даниэль Чистов объявил своей Наде Ермаковой, что их отношения на этом прекращаются.

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