«Сейчас пойдет волна возвращений»: после слов Моргенштерна Собчак сделала прогноз

Рэпер заявил, что тоскует по родине и желает жить дома.

Алишер Моргенштерн заявил, что очень хочет вернуться домой из Арабских Эмиратов, однако боится преследования правоохранительных органов.

Ксения Собчак сделала после этого заявления выводы, что наметилась тенденция возвращения селебрити домой. Сама она, к слову, тоже приехала в Россию.

«Вот увидите, сейчас пойдет волна возвращений тех, кто прочувствовал, что эмиграция и отпуск — это разное. У кого-то уже кончились деньги <…>, люди потратили последние деньги, в панике переехав за иллюзией, что весь мир сейчас им должен и все помогут. Те, у кого не было работы на удаленке, просто попали в ловушку ситуации», — написала Ксения Собчак в своем телеграме.

Она заметила, что многие окажутся в затруднительном положении, поскольку в спешке сдали свои квартиры, поругались на нервах с близкими и друзьями, кому-то уже и возвращаться некуда.

«А ведь в России все это время не было каких-то глобальных изменений. Да, цены поднялись, но не догнали европейские», — заключила Собчак.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.