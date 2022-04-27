Лимонный боди и голубые пинетки: Алена Рапунцель из «Дома-2» предстала на руках с крохой-сыном

Бывшая участница «Дома-2» Алена Рапунцель уже не раз признавалась, как счастлива быть дважды мамой. Она обожает проводить время с сыновьями – старшим Богданом и младшим, имени которого Алена пока не озвучила.

В микроблоге Алена Рапунцель поделилась трогательным видео, на котором предстала на руках с крошечным сынишкой.

Малыш, облаченный в боди цвета лимона и голубые пинетки, уютно чувствует себя на руках у мамы. Алена Рапунцель нежно прижимает кроху к груди и пританцовывает с ним.

Сынишка Алены Рапунцель без чепчика, так что видны его светлые волосики. Второй сын Алены Рапунцель блондин, как и старший брат, трехлетний Богдан.

Мальчик, напомним, появился на свет еще на проекте от отношений Алены Рапунцель с Ильей Яббаровым.

Младшему сыну Алены Рапунцель всего полтора месяца. Он родился 14 марта.

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