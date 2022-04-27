Не хуже «Мэри Поппинс»: Климову покажут в добром фильме «Артек. Большое путешествие»

Екатерина Климова снялась в фильме «Артек. Большое путешествие», который критики по доброте и глубине уже сравнивают с такими любимыми картинами постсоветского пространства, как «Мэри Поппинс, до свидания» и «Приключения Электроника».

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«Мне очень понравился фильм еще на стадии сценария. Мне кажется, таких картин не хватает. «Артек. Большое путешествие» — очень доброе, чистое, светлое кино, поэтому я с удовольствием согласилась, несмотря на то, что роль у меня маленькая», — сказала Климова в интервью Hello!.

Актриса сказала, что ее дети с удовольствием смотрят старые советские фильмы и очень надеется, что лента с ее участием тоже станет хитом.

В этой семейной комедии Климова сыграла маму, сын которой бунтует против нее. Мальчику предстоит некоторое испытание, после которого он сможет расставить жизненные приоритеты.

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