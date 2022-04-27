«Центр мерзотной либероты»: Владимир Соловьев негативно отозвался о жителях Екатеринбурга

Телеведущий Владимир Соловьев во время интервью с полпредом президента в УрФО Владимиром Якушевым на канале «Соловьев LIVE» назвал Екатеринбург центром мерзотной либероты.

«У вас в Екатеринбурге центр такой мерзотной либероты, которая породила многих подонков, теперь скрывающихся за границей. В головах некоторых горожан «такой мусор», что их надо чистить». Владимир Соловьев

Любопытно, что полпред Якушев не стал спорить с этим мнением. Он лишь заметил, что ведет активную работу по патриотическому воспитанию.

Напомним, что Владимир Соловьев не в первый раз критикует уральцев. Несколько лет назад он назвал столицу Среднего Урала — «городом бесов». Тогда в Екатеринбурге проходили протесты против строительства храма Святой Екатерины.

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