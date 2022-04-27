«Пусть твоя звезда светит ярче!»: Татьяна Навка трогательно поздравила Стаса Михайлова с днем рождения

Стасу Михайлову 27 апреля исполнилось 53 года. Народного артиста поспешила поздравить Татьяна Навка.

В социальных сетях олимпийская чемпионка опубликовала забавный снимок, на котором музыканта целуют одновременно в обе щеки две звезды — сама Татьяна Навка и певица Жасмин.

«Дорогой мой Стас, с днем рождения! Пусть твоя звезда светит еще ярче, голос будет еще краше, планы еще шире, а жизнь еще счастливее!

Любим тебя и всю твою прекрасную семью! Берегите друг друга.

P.S. Народная любовь к тебе неисчерпаема! Ты не представляешь, какое количество открыток с твоим изображением появляется, если в поисковике вбить «Стас Михайлов, с днем рождения!» — написала в Сети Татьяна Навка.

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