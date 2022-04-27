«Не впала в депрессию и не забыла ответственность»: Канделаки поблагодарила Утяшеву за шоу

Телеведущая Тина Канделаки в «Телеграм» похвалила гимнастку Ляйсан Утяшеву, которая, как она заметила, не опустила руки и не замкнулась в себе.

«Не впала в депрессию и не забыла про ответственность, людей, свое любимое дело и пошла пахать. А если речь идет о хрупкой женщине, это вдвойне достойно нашего уважения. У хрупкой, на первый взгляд, Ляйсан состоялась премьера ее шоу «Carmen». Тина Канделаки

Как отметила Тина Канделаки, грандиозную, красивую, мирового уровня постановку точно бы оценили мировые площадки. «Но нас и нашу культуру отменили. А Ляйсан это не остановило, она делает шоу для своей страны, для своих людей, для команды. И делает это так, что дух захватывает!» — заметила Канделаки.

Напомним, что Ляйсан Утяшева путешествует по стране с шоу «Carmen». Ее выступления проходят с аншлагами.

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