Одни тренды! Клава Кока пришла на вечеринку в джинсах – хите сезона и в топе-завлекалочке

Клава Кока в очередной раз показала, что о трендах сезона она знает все, явившись на вечеринку Люси Чеботиной в горячих хитах — джинсах-трубах и топе с модным фигурным декольте.

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Исполнительница хита «Солнце Монако» устроила тусовку в честь своего 25-летия.

Клава Кока и раньше говорила своим поклонникам, что в восторге от своих новых джинсов. Не случайно, ведь они отлично подают фигуру. Об этом ранее рассказывала Эвелина Хромченко на шоу Первого канала «Модный приговор». Стилист убеждена, что такие брюки из денима должны быть в гардеробе у каждой женщины.

Нашла несколько слов Хромченко и о модных теперь фигурных декольте. Ведущая считает, что они красиво привлекают внимание, делая акцент в нужном месте совсем не вульгарным способом.

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