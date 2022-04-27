Андрей Малахов начал снимать новое шоу: сколько платят зрителям на телепередачах

И хоть многие передачи пока не выходят в съемки продолжаются. Стало известно, какие гонорары зрители получают на съемках «Голос. Дети», «Привет, Андрей!» и других проектах.

Уже больше двух месяц в сетке вещания телеканалов стал меньше развлекательных передач, а основной упор идет на политические темы.

Так перестали показывать «Вечерний Ургант», «Пусть говорят», «Прямой эфир», «Модный приговор» и ряд других проектов. Но съемки возобновились. Так на днях Анастасия Волочкова оказалась в студии «Пусть говорят» с Дмитрием Борисовым.

больше по теме Малахов впервые так откровенно рассказал об изменениях в жизни с появлением единственного сына Шоумен заверил, что теперь он стал глубже ощущать всю свалившуюся на его плечи ответственность.

Не исключено, что отснятые эфиры будут просто ждать своего часа. Многие надеются, что передача вернется в эфир после майских праздников. Волочкова частая гостья на подобных проектах, так как для нее это еще и заработок, так как звездам платит хорошие гонорары за откровения в студии.

К слову, зрители тоже получают свои деньги за часы, которые провели на съемках. Лишь во время пандемии такого заработка не было, так как съемки проходили в пустых студиях.

Во вторник, 26 апреля, снимали новое ток-шоу канала «Россия» под названием «Малахов» — это авторская программа Андрея Малахова, которая будет показала вместо «Прямого эфира». Он был достаточно щедр и заплатил зрителям по 900 рублей за 1 день съемок, которые проходили с беда до вечера. За это время успевают снять три программы.

А вот его субботняя передача «Привет, Андрей!» продолжает выходить в эфир. В день снимается две передачи. Гонорар за каждую составляет по 500 рублей. К слову, приглашают семейные пары от 50 до 70 лет. Бонус — можно потанцевать, и подпевать артистам.

Также шоу про здоровье «О самом главном», которое ведет Сергей Агапкин, снимается целый рабочий день. В студии нужно появиться в опрятном виде и аплодировать. За это платят 800 рублей плюс 500 рублей за вопрос докторам.

А те кто обожаю шоу «Голос. Дети» могут на него попасть. Зрители от 18 до 55 лет приглашаются в студию. Нужен лишь опрятный внешний вид, а вот темную и спортивную одежду следует исключить. Тут зрители получают по 500 рублей.

На ток-шоу «ДНК» с ведущей актрисой Анной Казючиц за съемки с 8 до 20 часов платят 750 рублей. Зрители в шоу «Назад в будущее» в телелотерее «Русское лото» зарабатывают по 700 рублей, об этом пишет «Комсомольская правда».

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