Андрей Малахов начал снимать новое шоу: сколько платят зрителям на телепередачах

Уже больше двух месяц в сетке вещания телеканалов стал меньше развлекательных передач, а основной упор идет на политические темы.
Так перестали показывать «Вечерний Ургант», «Пусть говорят», «Прямой эфир», «Модный приговор» и ряд других проектов. Но съемки возобновились. Так на днях Анастасия Волочкова оказалась в студии «Пусть говорят» с Дмитрием Борисовым.
Не исключено, что отснятые эфиры будут просто ждать своего часа. Многие надеются, что передача вернется в эфир после майских праздников. Волочкова частая гостья на подобных проектах, так как для нее это еще и заработок, так как звездам платит хорошие гонорары за откровения в студии.
К слову, зрители тоже получают свои деньги за часы, которые провели на съемках. Лишь во время пандемии такого заработка не было, так как съемки проходили в пустых студиях.
Во вторник, 26 апреля, снимали новое ток-шоу канала «Россия» под названием «Малахов» — это авторская программа Андрея Малахова, которая будет показала вместо «Прямого эфира». Он был достаточно щедр и заплатил зрителям по 900 рублей за 1 день съемок, которые проходили с беда до вечера. За это время успевают снять три программы.
А вот его субботняя передача «Привет, Андрей!» продолжает выходить в эфир. В день снимается две передачи. Гонорар за каждую составляет по 500 рублей. К слову, приглашают семейные пары от 50 до 70 лет. Бонус — можно потанцевать, и подпевать артистам.
Также шоу про здоровье «О самом главном», которое ведет Сергей Агапкин, снимается целый рабочий день. В студии нужно появиться в опрятном виде и аплодировать. За это платят 800 рублей плюс 500 рублей за вопрос докторам.
А те кто обожаю шоу «Голос. Дети» могут на него попасть. Зрители от 18 до 55 лет приглашаются в студию. Нужен лишь опрятный внешний вид, а вот темную и спортивную одежду следует исключить. Тут зрители получают по 500 рублей.
На ток-шоу «ДНК» с ведущей актрисой Анной Казючиц за съемки с 8 до 20 часов платят 750 рублей. Зрители в шоу «Назад в будущее» в телелотерее «Русское лото» зарабатывают по 700 рублей, об этом пишет «Комсомольская правда».
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