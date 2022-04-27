Самые модные варианты окрашивания в 2022 году
Видео
Снимите это немедленно: 5 антитрендов лета-2022
Видео

Даня Милохин новым треком красиво сообщил бывшей, как скучает по ней

Блогер никак не может забыть Юлю Гаврилину.

Даня Милохин новым треком красиво сообщил бывшей, как скучает по ней
Даня Милохин и Юля Гаврилина. Фото: соцсети

Даня Милохин никак не может забыть свою бывшую девушку Юлю Гаврилину. Вот и свой новый трек «Тебя рядом нет» он посвятил тоске по ней.

«Снова я встречаю рассвет, но тебя рядом нет. Но как же так? Снова мечтаю один. Боже, как же мне быть? Но без тебя… Стираю свою память, чтобы снова свою любовь другим отдавать», — страдает в новой песне Даня Милохин.

При этом артиста то и дело замечают целующимся с другими девушками — то с фигуристкой Евгенией Медведевой, то с актрисой Луизой-Габриэлой Бровиной. Но все это — лишь для работы, утверждает тиктокер.

В первом случае это было необходимо для композиции на льду, во втором — для роли в новом сериале «Классная Катя».

Так что посмотрим, к чему приведут грустные песни Дани Милохина, быть может, все-таки растопят сердце холодной красавицы.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.

Тэги

Даня МилохинДаня Милохин последние новостиновости goоgleЮля Гаврилина