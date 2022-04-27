Даня Милохин новым треком красиво сообщил бывшей, как скучает по ней

Даня Милохин никак не может забыть свою бывшую девушку Юлю Гаврилину. Вот и свой новый трек «Тебя рядом нет» он посвятил тоске по ней.

«Снова я встречаю рассвет, но тебя рядом нет. Но как же так? Снова мечтаю один. Боже, как же мне быть? Но без тебя… Стираю свою память, чтобы снова свою любовь другим отдавать», — страдает в новой песне Даня Милохин.

При этом артиста то и дело замечают целующимся с другими девушками — то с фигуристкой Евгенией Медведевой, то с актрисой Луизой-Габриэлой Бровиной. Но все это — лишь для работы, утверждает тиктокер.

В первом случае это было необходимо для композиции на льду, во втором — для роли в новом сериале «Классная Катя».

Так что посмотрим, к чему приведут грустные песни Дани Милохина, быть может, все-таки растопят сердце холодной красавицы.

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