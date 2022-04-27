«Одно могу сказать точно: 8-го сезона не будет»: Железняк — о том, устала ли она от «Сватов»

В недавнем интервью Олеся Железняк рассказала, устала ли она сниматься в «Сватах». Актриса не стала кривить душой, намекнув, что любой съемочный процесс и встреча с любимыми коллегами ей в радость. Вот только Олеся уверена, что 8-й сезон полюбившейся многим картины снимать уж точно не будут. По словам актрисы, сериал и так слишком растянули. Да и последний, 7-й сезон, как опять же подметила Олеся, многие телезрители раскритиковали, так как ждали от серий большего.

«Любая работа в радость, особенно когда к ней привыкаешь и в нее влюбляешься. Но одно могу сказать точно: 8-го сезона не будет. Конечно, сериал сильно растянули. Зрители часто пишут, что от последнего сезона ожидали большего, ведь его ждали около 8 лет», — приводит Wday слова Олеси Железняк.

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