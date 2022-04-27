Умер, думая, что дочки больше нет: какую трагедию пережил Моргунов за год до кончины

Советский и российский артист Евгений Моргунов известен публике по роли Бывалого в фильме «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Забавный на экране, он обладал сложным характером и прожил совсем не простую жизнь.

Двое его сыновей от жены Натальи Моргуновой скончались: Антон — от остановки сердца, Николай уснул за рулем и разбился. В Свердловске у него была внебрачная дочь Арина. Но ее мать за год до смерти Моргунова обманула его: сказала, что и она скончалась. Артист так и умер в 1999-м, думая, что похоронил всех детей.

С незаконнорожденной дочкой, которая появилась на свет после вечеринки-квартирника, он встречался тайно от ее матери. Она ненавидела его всю жизнь. Дочку учителя в школе приглашали в пустой класс, и там они общались.

«Он приносил мне подарки. Говорил: «Маме скажешь, что бабушка с дедушкой тебе купили». Он был очень теплый, очень веселый. У меня весь страх тогда проходил. <…> Он когда выходил из класса, он плакал», — цитирует дочку Моргунова «КП».

В настоящий момент Арина живет в США и очень жалеет, что не увидела отца перед его смертью.

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