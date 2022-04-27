Насладились теплой погодой: Наталья Фриске показала, как гуляет с маленькой дочкой

Наталья Фриске является бывшей певицей. Она тоже была солисткой группы «Блестящие», как и ее сестра Жанна Фриске, которая умерла в 40 лет. Примечательно, что звездная семья не только с трудом пережила горе, но и лишилась общения с сыном артистки, Платоном.

Мальчика теперь воспитывает папа Дмитрий Шепелев, а он не дает бабушке и дедушке видеть внука. Однако в этом году Наталья объявила о беременности и недавно родила дочку, которая получила имя Луна.

Примечательно, что Фриске решила стать мамой без мужа. С отцом малышки она рассталась еще во время беременности. Детскую новоиспеченная мама устроила в доме родителей. Они помогает ей приглядывать за малышкой.

К слову, Наталья быстро привыкла к новой роли и даже успела устроить первую фотосессию для крохи. А вот 27 апреля с утра она отправилась на прогулку с малышкой.

Фриске запечатлела коляску с узором в виде бабочек. Лицо девочки она пока скрывает. Во время прогулки она насладилась теплой погодой и увидела цветущие бутоны.

«Всем хорошего дня», — написала она.

Поклонники восхитились трогательным кадром. Многие отметили, что она стала счастливее. К слову, Фриске призналась, что уже похудела на 13 килограммов. Она надеется быстро вернуться в форму.

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