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«Начинал чесать нос, бубнил что-то»: Лазарев рассказал о трудностях работы с Захаровым

По словам актера, самое страшное было, если режиссер терял интерес к происходящему.

«Начинал чесать нос, бубнил что-то»: Лазарев рассказал о трудностях работы с Захаровым
Марк Захаров. Фото: Global Look Press

Актер Александр Лазарев заявил, что ему было всегда непросто работать с режиссером Марком Захаровым. При этом самым страшным считалось, если мэтр терял интерес к происходящему.

Александр Лазарев
Александр Лазарев. Фото: Global Look Press

«Начинал чесать нос, бубнил что-то. У меня земля уходила из-под ног. Помню эту его присказку: «Ну давайте как-то… Соберитесь». И все понимали: сейчас он встанет и уйдет».

Александр Лазарев

Как отметил Лазарев, Захаров никогда не ругался. При этом режиссер мог абсолютно культурной речью без употребления ненормативной лексики поставить на место любого человека и взбодрить.

По словам Лазарева, некоторые артисты понимали Захарова с полуслова. В их числе Александр Абдулов, Олег Янковский, Николай Караченцов и Александр Збруев, сообщает «АиФ».

Напомним, что Марк Захаров ушел из жизни несколько лет назад. На момент смерти ему было 85 лет.

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Александр АбдуловАлександр ЗбруевМарк ЗахаровНиколай КараченцовОлег Янковский