Когда мать — генерал в юбке: почему сын Собчак иногда остается без еды

Ксения Собчак рассказала своим подписчикам в Telegram-канале, как она воспитывает своего сына Платона. Ведущая не скрыла, что парень растет с характером и не всегда ей приходится с наследником просто. Но ради будущего ребенка журналистка готова проявлять к нему строгость.

Иногда у Ксении возникают конфликты с сыном из-за еды, которую Платон не хочет есть. Собчак уверена, что заставлять есть то, что не хочется, нельзя, но и идти на поводу, бегая перед ним с меню, она тоже не собирается. Сын должен знать, что он имеет право не есть, к примеру, рыбу, но тогда он останется вообще без еды, рассказала ведущая.

«Несколько раз он не обедал. И вообще закончились эти скандалы», — призналась Ксения Собчак.

Этот непопулярный шаг помогает в дальнейшем предотвратить публичные конфликты. Например, на праздновании именин детей подруг, когда выбор блюд ограничен.

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