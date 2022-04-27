Тут моложе Галкина: Пугачева со своей копной волос и в летящем платье под баклажан встала на шпильки

На памятных фото Аллу Пугачеву не так-то просто узнать: вместо парика — своя густая копна рыжих волос, вместо моложавых луков — сдержанные образы. Так, на одном из таких редких снимков из прошлого Примадонна позировала в струящемся платье миди под баклажан с рукавами-фонариками и тонким пояском на талии. На фото жена шоумена Максима Галкина отнюдь не худышка. У певицы женственная фигура с изящными линиями.

Примадонна отдала предпочтение босоножкам на шпильке, подчеркнув стройные щиколотки. На этом фото Алла Пугачева запечатлена еще совсем молоденькой. В ту пору ей было меньше лет, чем сейчас Галкину. А шоумену в июне исполнится 46.

Кстати, после того, как Примадонна поправилась, она стала чаще носить балахоны. Сесть на диету и привести себя в форму певица смогла после замужества, когда она сошлась с Максимом Галкиным. Как говорил историк моды Александр Васильев, рядом с шоуменом певица расцвела и помолодела.

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