Губки бантиком, бровки домиком: жена Виторгана показала милейших дочек в московской квартире

Эммануил Гедеонович вернулся со своей семьей в Россию.

Эммануил Виторган и Ирина Млодик вернулись из Латвии в Россию с огромным трудом. Из-за возникших геополитических сложностей им было непросто преодолеть с малышками путь домой.

Пришлось ехать частично на машине и даже идти какое-то расстояние пешком с чемоданами в руках. Об этом народный артист рассказал в личном блоге.

К счастью, сейчас все на месте, девочки счастливы оказаться в родной московской квартире. Подросших за время отпуска дочек Этель и Кларочку Ирина Млодик показала в личном блоге. Малышки выглядели как иллюстрация к знаменитой песне Кристины Орбакайте «Губки бантиком, бровки домиком».

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