«Эх! Были же времена»: Пугачева в роскошном парике сидела за столиком с Вайкуле в японском ресторане

Алла Пугачева до отъезда в Израиль не так часто посещала общественные места. Увидеть Примадонну в ресторане, да еще и с друзьями — большая редкость. Разве что певица могла позволить себе снять в аренду целый зал, чтобы праздные зеваки не мешали ей отдыхать. В одном из интервью жена Максима Галкина призналась, что ее всегда удивляло поведение некоторых людей.

При виде нее ошарашенные прохожие могли без стеснения посмеиваться или перешептываться, совершенно не осознавая того, что объект их пристального надсмотра чувствует себя неловко. А сейчас, как делилась Примадонна, пошла другая мода. Теперь ее постоянно фотографируют, причем исподтишка. Даже не спрашивая, нравится ли это певице.

Поэтому Алла Борисовна старалась не показываться там, где ее могут узнать. А ее любимым аксессуаром стали темные очки как заслон от любопытных фанатов. Однако Примадонну все-таки засняли в шикарном японском ресторане. На памятных кадрах певица позировала за большим столом с экзотическими блюдами. Даже в темном помещении певица по привычке не стала снимать очки. Изюминкой образа Примадонны стал роскошный парик с вьющимися локонами. А рядом с певицей сидела Лайма Вайкуле. Судя по всему, две артистки устроили себе девичник.

«Эх! Были же времена», «Аллуся с Лаймой в ресторане? Шикарно», «Такие классные тут! Веселые», «Так, значит, не только в Израиле по ресторанам ходит», «Алла любит японскую кухню??», «Возраст их не берет, молодые», — пишут фолловеры.

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