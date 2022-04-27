Король Испании добровольно раскрыл размер своего состояния

Правительство Испании принимает закон, который требует от королевского дома страны публиковать ежеквартальные финансовые отчеты. Действующий король Филипп VI поддержал тенденцию и рассказал о своем состоянии еще до официальных постановлений.

«Сегодня, как никогда ранее, граждане справедливо требуют, чтобы моральные и этические принципы вдохновляли и образцово руководили нашей общественной жизнью. Король как глава государства должен быть не только ориентиром, но и слугой этого справедливого и законного требования всех граждан», — говорится в заявлении испанского монарха на сайте королевского дома.

Из релиза следует, что состояние 54-летнего Филиппа VI оценивается в 2,57 миллиона евро. 2,268 миллиона приходится на ценные бумаги и банковские сбережения, еще 305 тысяч вложены в предметы искусства, антиквариат и ювелирные изделия. Кроме того, монарх получает официальную зарплату от государства.

Тем не менее, состояние и доходы испанского короля не так велики, как у других монарших семей Европы.

Напомним, Филипп VI взошел на трон в 2014 году и стал самым молодым монархом в Европе. Будучи принцем, он женился на журналистке, имеет двух дочерей.

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