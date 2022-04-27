«Мама быстро опьянела. Так и забеременела»: как появилась на свет внебрачная дочь у Моргунова

95 лет назад родился всесоюзный любимец Евгений Моргунов. КП вспомнила некоторые факты из его биографии, некоторые из которых вызывают оторопь.

больше по теме Король Испании добровольно раскрыл размер своего состояния Европейского монарха Филиппа VI не назовешь заоблачно богатым.

В 2016 году стало известно, что у артиста есть внебрачная дочь, которая на тот момент уже жила в Америке. Всю жизнь она встречалась с отцом втайне от матери. Учителя и бабушка устраивали ей встречи в школе, в закрытом классе, поскольку мама на дух не переносила Моргунова.

Татьяна Бурмистрова в 1962 году работала монтажером на Свердловской киностудии и участвовала в создании фильма «Когда казаки плачут», который Евгений Моргунов снимал как режиссер. Никаких встреч, дружбы, отношений между ними не было. Кроме одной ночи, если ее можно назвать отношениями.

Накануне первого дня съемок Моргунов устроил вечеринку и стал проявлять знаки внимания Бурмистровой.

«Мама никогда не пила, но Евгений Моргунов стал настойчиво предлагать ей выпить деревенского вина. Она быстро опьянела. А утром мама проснулась в одной постели с Моргуновым. Так она и забеременела», — рассказала внебрачная дочь актера журналистам.

По словам Арины, ее мама всю жизнь ненавидела отца за то, что он с ней сделал. А когда Моргунов приехал в Америку, чтобы навестить дочь, сказала ему, что она умерла. Через год в 1999-м умер и он.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.