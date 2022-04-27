«Изменяю своему Сереже»: заявила Наташа Королева на федеральном канале

Звезда надолго пропадала с экранов и вот объявилась с дерзкими словами.

Пропавшая из соцсетей Наташа Королева неожиданно объявилась на кулинарном шоу «Кондитер» канала «Пятница!»

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Певица появилась в студии проекта в брючном костюме с цветочным принтом и игривой прической «розетка». Настроение у артистки тоже было игривым.

Королева призналась, что является давней поклонницей ведущего программы Рената Агзамова и обожает его десерты. По словам знаменитости, недалеко от ее дома открыли магазин со сладостями и блюдами шефа. И жена Тарзана не может устоять перед соблазном наведываться туда с завидной регулярностью, перепробовав в нем практически все — от тортов до вареников и пельменей.

«Мне муж сказал: «Ты куда?» Я говорю: «Я на ярмарку». А он: «Куда? К Ренату?» Так что я практически раз в три дня изменяю своему Сереже с тобой», — брякнула в эфире Наташа Королева.

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