Ну копия Аллы! Пугачева щегольнула в юбке из плащевки с подкладом в оборках, а Лиза — в косухе

Алла Пугачева слывет первой модницей, и не зря! Наряды ей шьют именитые модельеры, среди которых: Вячеслав Зайцев, Игорь Гуляев и Валентин Юдашкин. Примадонна всегда придумает, чем удивить публику. Так, на прогулке певица щегольнула в кожаной куртке и широкой многослойной юбке из плащевки с подкладом в оборках. Выглядела артистка одновременно как рок-звезда и дама из прошлого столетия. На кадрах шоумен Максим Галкин заснял и дочку Лизу, которая оделась так же, как и ее именитая мама.

Лиза покрасовалась в белоснежном платье из кокетливого тюля, сделав лук более драйвовым за счет косухи. Наряды Примадонны и ее восьмилетней дочки были выдержаны в одном стиле. Так, словно ансамбли они заказывали у одного дизайнера. Только Лиза оделась по-девчачьи легко, а Пугачева выбрала более сложный образ. Изюминкой аутфита певицы стал парик с густой челкой в платиновом блонде.

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