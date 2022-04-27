«Что ты там ешь?»: Галкин подловил, как Алла на кухне тайком ела оладьи прямо со сковородки

Максим Галкин часто делился домашними кадрами с двойняшками Гарри и Лизой. А вот Аллу Пугачеву в объективе семейной жизни показывал с осторожностью. Примадонна не терпит публичности — юмористу не раз приходилось уговаривать жену сфотографироваться. Зато как-то еще в родовом гнезде комик подловил, как Алла на кухне, стоя у плиты, тайком ела оладьи прямо со сковородки. Примадонна позволила себе такой калорийный ужин в виде выпечки с картофельной начинкой.
«А вот и правильная еда к вечеру — форель речная на пару», — отметил Галкин, кружась около плиты.
«А что ты там ешь?» — спросил Максим у Аллы, которая тайком ела прямо со сковородки.
«Картофельные оладьи! Углевод», — жуя, ответила певица.
«А, ну ладно — углевод, а у нас вот! Гарри, ты так хрумкаешь», — сделал замечание бурчащему на заднем фоне сыну Максим под смех Аллы.
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