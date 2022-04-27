«Что ты там ешь?»: Галкин подловил, как Алла на кухне тайком ела оладьи прямо со сковородки

Максим Галкин часто делился домашними кадрами с двойняшками Гарри и Лизой. А вот Аллу Пугачеву в объективе семейной жизни показывал с осторожностью. Примадонна не терпит публичности — юмористу не раз приходилось уговаривать жену сфотографироваться. Зато как-то еще в родовом гнезде комик подловил, как Алла на кухне, стоя у плиты, тайком ела оладьи прямо со сковородки. Примадонна позволила себе такой калорийный ужин в виде выпечки с картофельной начинкой.

«А вот и правильная еда к вечеру — форель речная на пару», — отметил Галкин, кружась около плиты. «А что ты там ешь?» — спросил Максим у Аллы, которая тайком ела прямо со сковородки. «Картофельные оладьи! Углевод», — жуя, ответила певица. «А, ну ладно — углевод, а у нас вот! Гарри, ты так хрумкаешь», — сделал замечание бурчащему на заднем фоне сыну Максим под смех Аллы.

больше по теме Поднесла холеную ручку к лицу и засмеялась! Пугачева в изящном платье с разрезом взгромоздилась на шпильки Примадонна и после 70 позволяет себе носить туфельки на каблучке.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале!