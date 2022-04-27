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Пока Алла закемарила? Галкин накормил двойняшек на кухне бутербродами с сервелатом

Телеведущий устроил детям простой перекус, без излишеств.

Пока Алла закемарила? Галкин накормил двойняшек на кухне бутербродами с сервелатом
Максим Галкин с двойняшками Гарри и Лизой. Фото: личный архив

На одной из фанатских страничек Аллы Пугачевой появились редкие домашние кадры с двойняшками Гарри и Лизой. Ранее этими забавными моментами в личном профиле делился шоумен Максим Галкин. Оставшиеся без присмотра мамы дети юмориста полакомились бутербродами с колбасой. Отец двойняшек не стал утруждать себя готовкой сложных блюд, на скорую руку сделав легкий утренний перекус, пока Алла закемарила в своей спальне. Такое простое угощение, как колбаса с белым хлебом и оливками, двойняшкам пришлось по вкусу. Они с аппетитом уплетали сервелат.

Сын певицы Аллы Пугачевой - Гарри
Гарри с аппетитом лакомился бутербродом с сервелатом. Фото: личный архив

Кстати, сама Пугачева вовсе не возражает против того, что ее дети питаются как и все — могут съесть пиццу или сосиски. Какими-то особенными деликатесами певица их не балует. Разве что Лиза любит лакомиться красной икрой с гречневой кашкой.

Дочка певицы Аллы Пугачевой - Лиза
Лиза скромно позавтракала колбаской, запив бутерброд чаем. Фото: личный архив

Как-то Примадонна призналась, что в юности просто обожала простой хлебушек с маслицем и, конечно же, сосиски на завтрак. А еще мама певицы баловала домашних эклерами по собственному рецепту.

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