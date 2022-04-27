«Если один артист не может играть, должен второй»: Лазарев оценил идею вторых составов в «Ленкоме»

Как отметил актер, это совершенно нормально для культурного учреждения.

Актер Александр Лазарев поддержал идею директора с расширенными полномочиями Марка Варшавера о появлении вторых составов в «Ленкоме». Не все в театре согласны с таким поворотом.

«Это совершенно нормально. Выпускать спектакли, правда, сложнее, но это правильно. Жизнь изменилась, очень много съемок, дел параллельных у актеров, антреприз. А театру надо существовать, и, если один артист не может играть, должен второй». Александр Лазарев

Как отметил Александр Лазарев, «Ленком» — авторский театр Марка Захарова. По его мнению, все, кто работает в театре, пытаются сохранить его самобытность и характер, сообщает РИА Новости.

Напомним, что Александр Лазарев — один из ведущих актеров «Ленкома». Не так давно он поставил легендарную постановку «Поминальная молитва» в любимом театре.

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