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«Если один артист не может играть, должен второй»: Лазарев оценил идею вторых составов в «Ленкоме»

Как отметил актер, это совершенно нормально для культурного учреждения.

«Если один артист не может играть, должен второй»: Лазарев оценил идею вторых составов в «Ленкоме»
Александр Лазарев. Фото: Global Look Press

Актер Александр Лазарев поддержал идею директора с расширенными полномочиями Марка Варшавера о появлении вторых составов в «Ленкоме». Не все в театре согласны с таким поворотом.

Марк Варшавер
Марк Варшавер. Фото: Global Look Press

«Это совершенно нормально. Выпускать спектакли, правда, сложнее, но это правильно. Жизнь изменилась, очень много съемок, дел параллельных у актеров, антреприз. А театру надо существовать, и, если один артист не может играть, должен второй».

Александр Лазарев

Как отметил Александр Лазарев, «Ленком» — авторский театр Марка Захарова. По его мнению, все, кто работает в театре, пытаются сохранить его самобытность и характер, сообщает РИА Новости.

Напомним, что Александр Лазарев — один из ведущих актеров «Ленкома». Не так давно он поставил легендарную постановку «Поминальная молитва» в любимом театре.

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Александр ЛазаревМарк ВаршаверМарк ЗахаровСпектакль "Поминальная молитва"Театр "Ленком"