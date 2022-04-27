За спиной — вид на шикарный коттедж, сам — без улыбки! Галкин показался с бронзовым загаром в Израиле

Максим Галкин то и дело появляется в соцсетях куда чаще, чем Примадонна. Хотя Алла Пугачева, к радости поклонников, показывала свежие кадры из местного ресторана, где они всей семьей отмечали Вербное воскресенье.

Галкин же поделился видеороликом, записав его в тенистом саду. Максим с бронзовым загаром на лице и короткой стрижкой позировал на фоне буйно цветущих кустарников. А многие поклонники тут же рассмотрели глубокие морщинки на лбу юмориста, предположив, что комика часто одолевают не самые радужные думы. «Человек на отдыхе, а вид какой-то уставший», «Откуда столько морщин», «Такая стрижка не идет! Еще старше стал», — пишут фолловеры.

Следом последовали кадры, на которых Максим покрасовался уже на террасе шикарного коттеджа в камне под слоновую кость. А сам балкончик — в стекле, в отражении которого можно разглядеть, что и на террасе у Галкина стоят кадки с деревьями. Да и в целом кругом много зелени. Вот только юморист почему-то не побаловал поклонников своей фирменной улыбкой. На всех кадрах комик сосредоточенно вещает с печальным лицом.

Кстати, ранее Алла Пугачева утверждала, что ни о какой эмиграции она не помышляет и обязательно вернется обратно на родину, только вот когда, уточнять не стала. Ну а пока у Максима Галкина запланирован гастрольный тур по Израилю.

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