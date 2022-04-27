Сколько денег Михаил Галустян выдает своим дочкам в неделю

Михаил Галустян много лет счастлив в браке с женой Викторией, которая владеет салоном красоты. У супругов подрастают две дочки — 12-летняя Эстелла и 10-летняя Элина. Девочки, по словам звездного папы, рано утром уходят на учебу, а возвращаются в семь вечера.

«Раз в неделю мы с женой даем им по 500 рублей и говорим: «Вы можете делать с этими деньгами все что хотите. Хотите — потратьте, хотите — копите», — рассказал Галустян Teleprogramma.pro.

При этом актер подчеркивает, что они с женой приучают детей уважать труд родителей.

«К сожалению, мои дети не исключение, они тоже жертвы эпохи потребления. Мы с женой объясняем, что купленная вещь должна бережно носиться, нужно ухаживать за ней и т. д. Старшая дочка под присмотром учителя занимается эпоксидной смолой — отливает фигурки, выставляет их на продажу. Я с ней сразу поговорил, поэтому Эстелла часть вырученных денег отдает на благотворительность, а часть копит», — добавил комик.

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