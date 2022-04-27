«Никогда и никакого ребенка я не усыновляла»: Ольга Будина высказалась о «приемном сыне»

По словам актрисы, у нее есть люди, о которых она заботится время от времени.

Актриса Ольга Будина в «Телеграме» опровергла слухи о наличии у нее приемного сына.

«Никогда и никакого ребенка я не усыновляла. У меня были и есть люди, о которых я забочусь время от времени. В том числе дети. «Мальчик Саша», которого я якобы усыновила, никогда не был в детдоме. Ибо его родители не лишены и никогда не лишались родительских прав. Поэтому я ни при каких обстоятельствах не смогла бы его усыновить. Факт. Вся эта «сенсация» — блеф от начала и до конца». Ольга Будина

Как отметила Ольга Будина, Саша всегда жил в своей семье. «Раньше в кровной, теперь в своей собственной. Кроме одного месяца в своей жизни, когда по семейным обстоятельствам он был в приюте, где мы с ним и познакомились», — заявила актриса.

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Ранее на телевидении вышел сюжет об Ольге Будиной. В передаче утверждалось, что у нее есть приемный сын. Добавим, что в 2004 году у нее родился наследник Наум от бизнесмена Александра Наумова. В 2006 году с предпринимателем она рассталась.

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