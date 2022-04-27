Галустян рассказал, как санкции сказались на российском кино

Известный комик Михаил Галустян не только актер, но уже и продюсер. Его новый фильм «Артек» выходит в кинопрокат с 28 апреля.

«Рассчитываем, что в данном случае «импортозамещение» пойдет нам на пользу. Очень мало снимается хорошего детского российского кино. Наш «Артек» — шаг на пути к популяризации детского кинематографа в стране», — заявил Галустян Teleprogramma.pro.

По сюжету «Артека» современные дети не могут наладить отношения с родителями и на машине времени попадают в их советское детство. Должно быть весело.

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