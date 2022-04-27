Самые модные варианты окрашивания в 2022 году
Видео
Снимите это немедленно: 5 антитрендов лета-2022
Видео

Галустян рассказал, как санкции сказались на российском кино

Актер снял новый детский фильм.

Галустян рассказал, как санкции сказались на российском кино
Михаил Галустян. Фото: Global Look Press

Известный комик Михаил Галустян не только актер, но уже и продюсер. Его новый фильм «Артек» выходит в кинопрокат с 28 апреля.

«Рассчитываем, что в данном случае «импортозамещение» пойдет нам на пользу. Очень мало снимается хорошего детского российского кино. Наш «Артек» — шаг на пути к популяризации детского кинематографа в стране», — заявил Галустян Teleprogramma.pro.

По сюжету «Артека» современные дети не могут наладить отношения с родителями и на машине времени попадают в их советское детство. Должно быть весело.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.

Тэги

Михаил ГалустянМихаил Галустян последние новости