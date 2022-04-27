Zara опровергла новость об открытии своих магазинов в России 30 апреля

Бренд пока не возвращается на российский рынок.

26 апреля на сайте бренда Zara появилась информация, что магазины компании снова откроются в России 30-го числа.

Однако данное объявление оказалось технической ошибкой. Об этом журналистам сообщили на «горячей линии» компании.

«Пока что данных об открытии магазинов в России нет. Информация на сайте является техническим сбоем, его уже устраняют», — цитирует полученный ответ РИА Новости.

Напомним, что брендом владеет один из крупнейших в мире ритейлеров одежды и обуви Inditex Group, ему также принадлежат магазины Pull & Bear, Bershka, Stradivarius, Oysho и ряд других. В апреле гендиректор компании Оскар Гарсиа Масейрас говорил журналистам, что планирует вновь открыть торговые точки в России, когда это станет возможным.

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