«Никто свечку не держал»: Галкин впервые высказался о своей ориентации еще несколько лет назад

На днях Максим Галкин, который сейчас находится в Израиле вместе со своей женой Аллой Пугачевой, в очередной раз высказался в адрес всего происходящего в мире. Речь шоумена вывела из себя многих медиаперсон, журналиста Маргариту Симоньян в том числе.

Накануне в студии канала «Россия 1» Симоньян во всеуслышание объявила, что Галкин нетрадиционной ориентации. А на Пугачевой он женился для отвода глаз.

Тем временем, о своей ориентации шоумен высказывался еще насколько лет назад, когда дал обширное интервью Ирине Шихман для ее YouTube-канала. Максим отметил, что эта тема почему-то интересует многих со времен его студенческой скамьи.

«Может, это из-за интонации голоса или из-за интеллигентности… Я ничем в своей жизни это не подтверждал. Я понимаю, если бы я когда-то ходил с парнем или чем-то таким занимался. Тогда бы, конечно, никто свечку не держал, но для кого-то это стало бы очевидным», — сказал Галкин.

Напомним, в начале марта Максим Галкин и Алла Пугачева уехали в Израиль и, судя по всему, возвращаться обратно он не планируют.

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