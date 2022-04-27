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Анна Нетребко возвращается на сцену театра «Ла Скала» и парижского Большого зала

Ближайший концерт оперной дивы запланирован на 25 мая.

Анна Нетребко возвращается на сцену театра «Ла Скала» и парижского Большого зала
Анна Нетребко. Фото: Global Look Press

Оперная дива Анна Нетребко 25 мая выступит в столице Франции Париже в Большом зале имени Пьера Булеза. У нее состоится концерт совместно с шотландским пианистом Малькомом Мартино.

Анна Нетребко
Анна Нетребко. Фото: Global Look Press

Отметим, что уже через два дня, 27 мая, Анна Нетребко выйдет на сцену итальянского театра «Ла Скала». Информация об этом появилась на официальном сайте Анны Нетребко.

Ранее Анна Нетребко была отстранена от работы в ведущих европейских театрах после своих слов о происходящих в мире событиях.

Впрочем, через какое-то время Анна Нетребко заявила, что не состоит в каких-либо политических партиях и не поддерживает российских лидеров. Кроме того, она отмечала, что хочет как можно скорее вернуться на сцену.

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Анна НетребкоПарижРоссияТеатр "Ла Скала"Франция