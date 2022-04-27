Анна Нетребко возвращается на сцену театра «Ла Скала» и парижского Большого зала

Оперная дива Анна Нетребко 25 мая выступит в столице Франции Париже в Большом зале имени Пьера Булеза. У нее состоится концерт совместно с шотландским пианистом Малькомом Мартино.

Отметим, что уже через два дня, 27 мая, Анна Нетребко выйдет на сцену итальянского театра «Ла Скала». Информация об этом появилась на официальном сайте Анны Нетребко.

Ранее Анна Нетребко была отстранена от работы в ведущих европейских театрах после своих слов о происходящих в мире событиях.

Впрочем, через какое-то время Анна Нетребко заявила, что не состоит в каких-либо политических партиях и не поддерживает российских лидеров. Кроме того, она отмечала, что хочет как можно скорее вернуться на сцену.

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