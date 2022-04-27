По стопам звездной мамы: Арбенина запечатлела повзрослевшего сына с бас-гитарой

Лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина воспитывает двойняшек Марту и Артема. Наследников певица родила в феврале 2010-го в одной из клиник США. Кто является их отцом — звезда не признается. Известно лишь, что это бизнесмен с русским корнями.

В своей соцсети Арбенина поделилась кадрами с подросшим сыном. На видео Артем лихо управлялся с бас-гитарой.

Добавим, на днях Диана Арбенина призналась, что не прочь стать мамой в третий раз. Правда, 47-летняя вокалистка намерена взять ребенка из Дома малютки, но пока не пришла к этому из-за того, что ее двойняшки слишком юны и вряд ли смогут помогать в воспитании.

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