«Каждые 15 минут ты встречаешь какого-то сумасшедшего»: Пресняков вспомнил свою жизнь в США

Певец Никита Пресняков, который несколько лет прожил в Америке, заявил, что в США далеко не так прекрасно, как некоторые пытаются себе представить.

«Каждые 15 минут ты встречаешь какого-то сумасшедшего, он бьется головой о стену, резко снимает майку, швыряет ее, начинает орать и бежать в горизонт». Никита Пресняков

Кроме того, Никита Пресняков заметил, что с годами Нью-Йорк, где раньше было в общем-то чисто, стали очень плохо убирать. По его словам, очень много гигантских мусорных пакетов стоят в небольших переулках. Их растаскивает ветер и все кругом валяется, сообщает «Москвич Mag».

Напомним, что Никита Пресняков четыре года жил в США. В родную страну он приезжал лишь на каникулы. В США у него осталось много друзей, к которым он порой наведывается.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.