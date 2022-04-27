«Ненавижу»: Бородина готова поскандалить с соседями из-за шума в 9 утра

Ксения Бородина с двумя дочками – Машей и Теоной живет за городом в роскошном доме. Однако в последнее время тишину и покой телеведущей нарушают соседи. Звезда негодует из-за того, что те очень рано, а именно в 9 утра, начинают пользоваться газонокосилкой на приусадебном участке.

«Я вот всегда жду лета, лучшая пора, но газонокосилки ненавижу. Соседская разбудила в девять утра. Я, вот, никогда не разрешаю работать раньше 11:00», — написала Бородина в своей соцсети.

Некоторым пользователям Сети показалось, что Ксения стала похожа на Анастасию Волочкову, которая зачастую ссорится со своими соседями по самым разным причинам.

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