Как создать идеальную кухню на маленькой площади
Видео
10 вещей, которые надо срочно выкинуть из спальни
Видео

«Рубрика «Огрызаемся «вспоминая корни» в Тель-Авиве»: Канделаки напомнила Собчак об Израиле

Ранее светская львица заявила, что «Тине уже нечего терять».

«Рубрика «Огрызаемся «вспоминая корни» в Тель-Авиве»: Канделаки напомнила Собчак об Израиле
Тина Канделаки. Фото: Global Look Press

Телеведущая Тина Канделаки в «Телеграм» ответила светской львице Ксении Собчак, которая заявила, что ее коллеге в сложившихся обстоятельствах уже нечего терять.

Ксения Собчак
Ксения Собчак. Фото: Global Look Press

«Рубрика «Огрызаемся «вспоминая корни» в Тель-Авиве».

Тина Канделаки

Ранее Тина Канделаки в соцсетях заявила, что англичане с 24 февраля живут в режиме «обосрамшись от страха». Они сочиняют многочисленнее байки о России.

В ответ Ксения Собчак заявила, что Тина Канделаки после своих заявлений сможет плавать на яхте «только в окрестностях Сочи». «Прямо визуализация поговорки: «Сделавши аборт по волосам не плачут», — отмечала светская львица.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.

Тэги

АнглияКсения СобчакРоссияСочиТина Канделаки