Новости шоу-бизнеса: Буланова – об отъезде из России, реальное состояние Заворотнюк, Фрейндлих оценила талант Нетребко

Об этих и других новостях из мира звезд – в обзоре сайта Teleprogramma.pro.

Тема отъезда звезд из России остается самой актуальной на протяжении последних двух месяцев. Так, накануне об этом высказалась Татьяна Буланова. Тем временем стало известно реальное состояние здоровья Анастасии Заворотнюк, а Алиса Фрейндлих оценила талант Анны Нетребко. Об этих и других новостях из мира звезд – в обзоре сайта Teleprogramma.pro.

Татьяна Буланова рассказала об отъезде из России

Накануне Татьяна Буланова прокомментировала массовый отъезд звезд из России. Певица сказала, что «это их проблемы». При этом она никуда уезжать не планирует.

«Могу ответить за себя — уезжать никуда не собираюсь, да и некуда. Я никогда не скажу, что мне стыдно жить в России. А если кто-то решил сменить место обитания — это их проблемы и их решения», — сказала Буланова.

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Реальное состояние здоровья Анастасии Заворотнюк

На протяжении последних лет актриса Анастасия Заворотнюк борется с раком головного мозга. По словам подруги «Моей прекрасной няни» Виктории Пьер-Мари, актриса каждый день борется за жизнь.

«Очень тяжело восстанавливается. Когда заболевание очень сложное, то человек, а особенно такая молодая, яркая, красивая звезда очень не хочет публично являться зрителю в разобранном виде», — заявила Пьер-Мари.

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Алиса Фрейндлих оценила талант Анны Нетребко

Актриса Алиса Фрейднлих оценила талант Анны Нетребко. Звезда советского кино в интервью с Татьяной Толстой посочувствовала оперной диве.

«Что мыши остается, как не пищать? Она же не может спеть, как Нетребко», — поддержала Толстую Фрейндлих.

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Курбан Омаров предложил украинцам забрать к себе Максима Галкина

На днях Максим Галкин записал новое видеообращение, в котором высказался по поводу своих доходов и ситуации на Украине.

Это очень понравилось украинскому журналисту Дмитрию Гордону, которого сейчас проверяет Следственный комитет России. На похвалу телеведущего в адрес Галкина отреагировал блогер Курбан Омаров. Он предложил Гордону сделать мужа Пугачевой своим земляком.

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Анастасия Стоцкая показала подросших детей, похожих на Филиппа Киркорова

Анастасия Стоцкая воспитывает сына Сашу и дочь Веру. Дети артистки поразительно похожи на поп-короля Филиппа Киркорова, с которым певица когда-то активно сотрудничала.

Сама Стоцкая не раз опровергала, что родила детей от Киркорова. Отцом ребятишек является ее бывший муж Сергей Абгарян.

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