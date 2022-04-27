«Продавщица и по внешности, и по складу ума»: Шаляпин отправил Жигалову торговать на рынок

По словам музыканта, все над журналисткой просто смеются как над обыкновенной фрикушкой.

Певец Прохор Шаляпин в беседе с Teleprogramma.pro отреагировал на слова журналистки Алены Жигаловой о себе. Она назвала его, в том числе, клоуном-геронтофилом.

«Да плевать на эту пустышку Алену. Она в самый раз была бы продавщицей на рынке и по внешности, и по складу ума. Это самый подходящий вариант для нее. Я уверен, она занимает чужое место, называясь журналисткой. Еще и мнит из себя Опру: прически вьючит, наряжается, ходит на мероприятия с умным видом, но провинциальный вид уроженки Вологды не скрыть — деревню видно за версту!» Прохор Шаляпин

По словам Шаляпина, над Жигаловой все смеются «как над фрикушкой». «Я бы ей даже колонку в газете «Вести Капотни» не доверил из-за отсутствия грамотности и образования. А я артист от природы и по образованию. И сам по себе хит. Мне что петь, что танцевать, что играть в театре, что сидеть в ток-шоу — я везде впишусь. Ведь мое предназначение развлекать и веселить людей. Я много на себя не беру в отличие от многих своих высокомерных коллег», — заметил Шаляпин.

Как сказал музыкант, его народные песни сами по себе хиты. «И может я еще свою авторскую песню повстречаю. Кстати, за последний год я выпустил достаточно красивых, сильных песен автора Олега Шаумарова и Любови Воропаевой. Раскрутка этих песен упирается в деньги — все просто. Кто хочет услышать мои песни — зайдут в Интернет и послушают. Рекомендую свои последние клипы: «Тебя обнимал», «Серебром», «Добрые люди», «Крылатая душа». Алене я советую заняться образованием, закончить хотя бы курсы журналистики и просто почитать книг для развития словарного запаса. А то сидеть и просто всех подряд обсирать, ненавидеть и накручивать просмотры своим шоу — это все умеют и большого ума, и таланта не требуется», — заметил Шаляпин.

Ранее Алена Жигалова заявила, что за свою карьеру Прохор Шаляпин не выпустил ни одного хита. По ее мнению, он может только ухаживать за бабушками и стариками.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.