В гордом одиночестве: похудевший Гела Месхи переполошил внешним видом

Екатерина Климова и Гела Месхи были вместе четыре года. У пары родилась дочь Белла, а в 2019-м они тайно развелись. О причинах расставания экс-супруги не говорят до сих пор.

Накануне Гела впервые за долгое время вышел в свет. Актер появился на премьере фильма «1941. Крылья над Берлином», куда он пришел в одиночестве. Публика заметила, что экс-супруг Климовой заметно похудел. Еще зимой в одном из интервью Гела говорил, что сбросил 15 кг, благодаря правильному питанию и активным занятиям спортом. Похоже, что теперь к ним добавилась еще пара-тройка килограммов.

Напомним, что о личной жизни Гела предпочитает не говорить. А все свое свободное время он проводит с дочкой Белой, в которой души не чает. Об этом пишет «Комсомольская правда».

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