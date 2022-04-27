На солнечном берегу: Лариса Гузеева тайно покинула Россию

Телеведущая уехала в Болгарию, где у нее есть квартира.

Лариса Гузеева тайно уехала в Болгарию. Там у ведущей «Давай поженимся!» есть квартира. Об отъезде звезда ничего не рассказывала своим фанатам, хотя обычно довольно откровенна с ними. Рассекретили Гузееву местные жители, которые заметили ее в болгарском магазине.

Фанаты предполагают, что Лариса Гузеева отправилась в Болгарию ненадолго – с целью поправить здоровье после перенесенного прошлой осенью коронавируса.

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Добавим, что в болгарском поселке Равда у актрисы есть квартира площадью 165 квадратов. Недвижимость она купила десять лет назад за 220 тысяч евро (почти 18 млн рублей). Рядом с Гузеевой приобрели апартаменты и другие российские звезды – Лера Кудрявцева, Надежда Бабкина. Об этом пишет «Комсомольская правда».

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